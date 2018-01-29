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Молдаванин с пакетом вещества “для расслабления” задержан на границе с Румынией (ФОТО)

Молдаванин с пакетом вещества “для расслабления” задержан на границе с Румынией (ФОТО)

Инцидент зафиксирован в конце предыдущей недели на таможенном посту “Леушень-Албица”.

Румынские таможенники подвергли более тщательному досмотру 38-летнего гражданина Молдовы, желающего въехать в соседнюю страну на грузовике Mercedes. В кармане его одежды была обнаружена металлическая коробка, в которой лежали два пакетика, сообщили в Пограничной полиции Румынии.

В обоих пакетах была измельченная сухая субстанция: в одном зеленого, во втором – коричневого цвета. Субстанции были подвергнуты экспресс-тестированию, которое показало, что данные вещества являются наркотиками: каннабисом и эфедрином.

При допросе молдаванин рассказал таможенникам, что вещество зеленого цвета ему дал товарищ, порекомендовав покурить его, чтобы забыть о проблемах. Коричневая же субстанция, по словам молдаванина, – это табак, купленный им в магазине Duty Free для личного потребления.

Тем не менее, оба вещества были изъяты у мужчины и направлены на экспертизу в лабораторию. Ведется расследование.

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