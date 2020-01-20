Молдаванин с крупной партией табачной контрабанды попался румынским полицейским (ФОТО, ВИДЕО)

Молдаванин с крупной партией табачной контрабанды попался румынским полицейским (ФОТО, ВИДЕО)

31-летний гражданин Молдовы был задержан румынскими пограничниками с 34 000 пачек сигарет, спрятанных в автомобиле.

Инцидент произошёл в конце прошлой недели. Как пишет echipa.md, молдаванина остановили сотрудники береговой охраны жудеца Констанца. Мужчина управлял автомобилем с болгарскими номерами.

Во время проверки транспортного средства полиция обнаружила тайник в салоне, где было спрятано более 34 000 пачек с сигаретами.

Вся партия сигарет была конфискована. Молдаванину грозит уголовное наказание за контрабанду.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md