Молдаванин с крупной партией табачной контрабанды попался румынским полицейским (ФОТО, ВИДЕО)

0

31-летний гражданин Молдовы был задержан румынскими пограничниками с 34 000 пачек сигарет, спрятанных в автомобиле.

Инцидент произошёл в конце прошлой недели. Как пишет echipa.md, молдаванина остановили сотрудники береговой охраны жудеца Констанца. Мужчина управлял автомобилем с болгарскими номерами.

Во время проверки транспортного средства полиция обнаружила тайник в салоне, где было спрятано более 34 000 пачек с сигаретами.

Вся партия сигарет была конфискована. Молдаванину грозит уголовное наказание за контрабанду.