Молдаванин-рецидивист с подельниками грабил квартиры в Одесской области

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В Николаеве задержаны трое жителей Одесского региона. Один из них – ранее судимый гражданин Молдовы.

Его сообщники – фигуранты уголовных дел по фактам краж в Одессе. Ранее они были освобождены под залог, передаёт viknaodessa.od.ua.

Как сообщили в местной полиции, правоохранители получили информацию о группе домушников, которые намерены совершить преступление. Злоумышленники прибыли на автомобиле, и один из них проник в квартиру 30-летнего мужчины. После “визита” в чужой дом подельники уехали с добычей.

Вскоре подозреваемых задержали. В полиции полагают, что они планировали совершить ещё одно преступление. У фигурантов изъяли похищенное имущество, отмычки и ключи. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.