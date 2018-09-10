Молдаванин развращал и шантажировал несовершеннолетних, заставляя их сниматься в непристойном виде

22-летний молодой человек был признан виновным в торговле детьми и распространении детской порнографии, и был приговорен к лишению свободы на 17 лет по решению суда в Кагуле.

Уголовное преследование по данному делу проводилось сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами, которые также представляли обвинение в суде, пишет tv8.md.

Согласно сообщению прокуратуры, обвиняемый в соцсети познакомился с пятью несовершеннолетними в возрасте от 9 до 16 лет, вёл с ними непристойные разговоры о сексуальных отношениях и прося их отправить ему в электронном виде интимные фотографии.

Впоследствии он, угрожая несовершеннолетним публичной рассылкой полученных интимных фото, заставлял их участвовать в непристойных фото- и видеосессиях.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате.