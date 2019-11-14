Молдаванин в Лондоне попал в больницу после того, как попытался защитить своё авто от угона

Молдаванин в Лондоне попал в больницу после того, как попытался защитить своё авто от угона

Живущий в Лондоне уроженец Молдовы попал в больницу в тяжёлом состоянии после того, как вор попытался украсть фургон, на котором наш соотечественник перевозил товары. Угонщик зацепил пострадавшего автомобилем и несколько метров протащил его по асфальту.

Трагедия произошла 9 ноября, пишет jurnal.md. В разгар рабочего дня злоумышленник попытался угнать фургон молдаванина и просто вытолкал его наружу. Чтобы быстрее скрыться с места происшествия, он проехал по телу пострадавшего, после чего протащил его по асфальту.

В итоге мужчину с серьёзными травмами по всему телу доставили в критическом состоянии в местную больницу. Родственники инициировали сбор средств для того, чтобы помочь пострадавшему.

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