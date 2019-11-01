Молдаванин пытался вывезти в Румынию партию сигарет в колёсах автомобиля (ФОТО)

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31-летний гражданин Молдовы намеревался перевезти в Румынию партию сигарет, спрятанных в колёсах машины. Инцидент был зарегистрирован в пункте пропуска “Скуляны”.

В результате обыска были обнаружены более 9 000 сигарет различных марок без документов о происхождении и акцизных марок. Товар был спрятан в задних колёсах автомобиля Volkswagen.

В результате сигареты и автомобиль были задержаны специализированными подразделениями Таможенной службы до выяснения обстоятельств. Нарушитель должен будет заплатить штраф в размере до 4 500 леев.