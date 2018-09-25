Молдаванин пытался вывезти из Украины старинные монеты (ФОТО)

Пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили старинные монеты и марки, которые возможно представляют культурную и историческую ценность.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, в пункт пропуска «Бачевск» на автомобиле «ВАЗ» российской регистрации прибыл 26-летний гражданин Молдовы. В ходе осмотра транспортного средства иностранца правоохранители обнаружили 5 монет времен 18 – 20 веков. Предварительно установлено, что скрытые от контроля находки представляют культурную ценность.

Еще один «исторический» случай зафиксирован в пункте пропуска «Екатериновка». В багажном отделении машины, на которой ехал россиянин, пограничники обнаружили 28 почтовых марок издательства 1952 – 1978 гг.

Монеты и марки переданы на экспертизу.