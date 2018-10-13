Молдаванин пытался въехать в страну на изъятом из движения властями Бельгии грузовике с прицепом

Пограничники КПП «Албица» проводят проверки по делу молдаванина, который управлял ансамблем незарегистрированных автотранспортных средств.
Инцидент произошел на днях, когда проверку пытался пройти 52-летний гражданин Молдовы. Он управлял ансамблем автотранспортных средств, состоящим из грузовика и полуприцепа. У обоих были регистрационные номера зеленого цвета, выданные властями Бельгии в коммерческих целях.
Дополнительные проверки показали, что оба автотранспортных средства изъяты из движения властями Бельгии, а номера предназначены только для передвижения по территории этой страны.
По факту случившегося проводятся проверки.
Facebook Комментарии
Vk.com
Odnoklassniki