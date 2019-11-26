Молдаванин пытался тайком провезти через границу редкие монеты и книги (ФОТО)

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Сотрудники таможенного пункта “Скуляны” пресекли попытку незаконного ввоза в страну 361 монеты, датируемых XVII-XXI вв., а также нескольких редких книг на французском языке.

На въезде в страну был остановлен 38-летний гражданин Молдовы за рулём автомобиля Volkswagen. В ходе досмотра таможенники обнаружили партию незадекларированных предметов.

По предварительной информации, товары были привезены из Франции на автобусе “Париж-Яссы” и должны были попасть в Молдову. Водитель Volkswagen отвечал за перевозку ценностей через границу.

Согласно процедуре, ценности были изъяты и переданы на экспертизу в Национальный музей истории Молдовы. Если будет установлено, что они представляют культурную ценность, нарушителю может грозить лишение свободы на срок до 8 лет за контрабанду.