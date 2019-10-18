Молдаванин пытался провезти в багаже крупную партию сигарет

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Мужчина с гражданством Молдовы и Румынии пытался незаконно вывезти из страны 350 пачек сигарет разных марок. Инцидент зарегистрировали вечером 17 октября в Международном аэропорту Кишинёва.

Во время проверки пассажиров рейса “Кишинёв-Лондон” пограничники обнаружили в багаже ​​мужчины большое количество незадекларированных пачек сигарет. В итоге 42-летнего гражданина задержали за попытку незаконно вывезти табачные изделия за границу.

За совершённое правонарушение он ответит согласно закону. Обнаруженные табачные изделия были изъяты.