Молдаванин пытался провезти в автобусе марихуану

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В курском пункте пропуска “Крупец” при досмотре пассажирского автобуса таможенники обнаружили в салоне пакет с марихуаной и таблетки, содержащие психотропные вещества. Автобус следовал из Молдовы в Россию.

При досмотре служебная собака обозначила наличие запрещённых веществ в салоне. На верхней полке в багажном отсеке был найден свёрток, в котором находился пакет с веществом растительного происхождения, пишет riakursk.ru. Экспертиза подтвердила, что это марихуана массой 6,9 граммов.

Сперва никто из пассажиров не признавался в противоправных действиях. Но в конечном счёте хозяин был найден — им оказался 42-летний гражданин Молдовы. По факту контрабанды наркотиков в отношении него возбуждено уголовное дело.

В этом же автобусе был обнаружен ещё один нарушитель. Один из пассажиров перевозил капсулы, содержащие трамадол. Мужчина заявил, что таблетки необходимы ему для лечения. По закону лекарства нужно было декларировать, чтобы получить разрешение на их ввоз. Владелец сообщил, что об этих правилах не знал.

По этому делу ведётся проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.