Молдаванин пытался провезти через украинскую границу контрабандные сигареты

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Факт административного правонарушения установили сотрудники Черновицкой таможни при осмотре автомобиля “ГАЗ-3110” 2000 г. в. У задержанного гражданина Молдовы было изъято 290 пачек сигарет.

Водитель транспортного средства, проезжавший через КПП “Крива-Мамалыга”, обустроил тайники для незаконной перевозки товара в салоне авто. Табачные изделия “Marble” и “Прима” находились, в частности, под сиденьями, в аптечке, вмонтированной в полку за сиденьем автомобиля, а также среди личных вещей водителя, пишет pogliad.ua.

В отношении гражданина Молдовы сотрудники украинской таможни завели дело о нарушении таможенных правил. Общая стоимость изъятого составила почти 35 000 гривен.