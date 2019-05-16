Молдаванин пытался провезти через Брянск партию контрабандных очков

Молдаванин пытался провезти через Брянск партию контрабандных очков

По решению суда, продукцию конфисковали.

В зоне таможенного контроля Володарского таможенного поста Брянской таможни на станции Брянск-Орловский у гражданина Республики Молдова – проводника поезда сообщением «Кишинев-Москва» – обнаружили партию очков. Товар не был задекларирован, пишет bryansktoday.ru.

Как пояснили в Володарском районном суде города Брянска, факт недекларирования товара проводник признал. Суд назначил ему наказание в виде конфискации очков. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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