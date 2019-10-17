Молдаванин пытался попасть во Францию по купленному за 200 евро румынскому паспорту

Молдаванин пытался попасть во Францию по купленному за 200 евро румынскому паспорту

34-летний гражданин Республики Молдова был задержан в пункте пересечения границы “Стынка”. Он пытался въехать на территорию соседней страны в качестве пассажира микроавтобуса, следовавшего во Францию.

В ходе контроля сотрудники пограничной полиции в Яссах обнаружили у молдаванина удостоверение личности, выданное румынскими властями. Было установлено, что документ являлся поддельным, пишет unimedia.info.

Мужчина заявил, что “купил” паспорт за 200 евро и намеревался использовать его для трудоустройства во Франции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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