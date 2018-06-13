Молдаванин пытался подкупить украинского пограничника, предложив ему 600 леев (ФОТО)

Гражданин Молдовы пытался дать взятку сотруднику Пограничной полиции Украины в размере 1 000 гривен, но в итоге ему пришлось заплатить штраф в 3,5 раза больше.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Украины, инцидент был зафиксирован на украинско-польском пропускном пункте «Шегини». Стражи порядка выявили, что 35-летний гражданин Молдовы превысил допустимый срок пребывания на территории Украины, за что должен был понести наказание.

Однако молдаванин попытался подкупить пограничника, предложив ему взятку в 1000 гривен. Но правоохранитель отказался от предложения, а лишь задокументировал ещё одно нарушение и проинформировал об инциденте Национальную полицию Украины.

Стоит отметить, что согласно законодательству соседней страны превышение срока пребывания на территории Украины наказывается штрафом в размере 3 502 гривен .