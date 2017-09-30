Молдаванин пытался подкупить пограничника в Эстонии

Гражданин Молдовы был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения за попытку подкупа эстонского пограничника.

Решение было вынесено 3 дня назад местным судом, однако предусматривает условное наказание, если обвиненный не будет совершать преступления и будет примерно себя вести в течение 3 лет.

Согласно материалам дела, наш 41-летний соотечественник, будучи пассажиром поезда Москва — Таллин, предложил взятку в размере 100 евро эстонскому пограничнику при проверке документов. Молдаванин хотел попасть в Шенгенскую зону без того, чтобы ему задавали дополнительные вопросы.

Помимо вынесенного решения мужчина должен будет заплатить 352 евро судебных расходов. Кроме этого, его ждет выдворение из страны и дальнейший запрет на въезд в Эстонию в течение 5 лет.