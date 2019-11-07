Молдаванин пытался перевезти через границу 50 000 незадекларированных евро

Молдаванин пытался перевезти через границу 50 000 незадекларированных евро

Пограничники в Международном аэропорту Кишинёва задержали гражданина, в багаже ​​которого была обнаружена незадекларированная иностранная валюта. Пассажиру, направлявшемуся в Бухарест, грозит штраф и конфискация денежных средств.

Сегодня утром на выезде из страны был задержан 51-летний гражданин Молдовы, являвшийся пассажиром рейса “Кишинёв-Бухарест”. В результате проверки ручной клади были обнаружены иностранные банкноты номиналом 50 евро каждая на сумму 50 000. Мужчина признал, что багаж принадлежит ему, однако отказался комментировать инцидент.

Денежные средства были изъяты и переданы таможенному органу. Обстоятельства инцидента выясняются.

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