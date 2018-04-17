Молдаванин пытался пересечь румынскую границу на угнанном грузовике

Молдаванин пытался пересечь румынскую границу на угнанном грузовике

Большегруз был угнан в Литве 3 апреля текущего года.

Как сообщает пресс-служба пограничной полиции Румынии, инцидент произошёл в конце прошлой недели на КПП Скулень. При въезде в страну контроль проходил 41-летний мужчина с двойным гражданством,  Румынии и Молдовы, управлявший фурой марки Volvo. Во время проверки сотрудники пограничной полиции обнаружили, что транспортное средство находится в розыске в Литве, так как было угнано в апреле этого года.

В своё оправдание мужчина заявил, что работает на компанию по перевозкам, на счету которой значится большое количество транспортных средств, поэтому, садясь за руль грузовика, он не знал о его угоне.

Транспортное средство стоимостью 93 тысячи румынских леев было конфисковано и вскоре будет передано властям Литвы.

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