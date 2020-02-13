Молдаванин пытался пересечь границу страны по поддельному паспорту

Молдаванин пытался пересечь границу страны по поддельному паспорту

Гражданин Молдовы с поддельным румынским паспортом был задержан пограничниками. Инцидент произошёл вчера на контрольно-пропускном пункте “Скуляны”.

На выезде из страны был остановлен автомобиль “Mercedes”, в котором в качестве пассажира находился 26-летний гражданин Молдовы. В ходе проверки в заднем кармане брюк у мужчины было найдено румынское удостоверение личности с признаками подделки.

Мужчина признался, что “купил” паспорт за 150 евро. Документ был изъят и передан на экспертизу. В зависимости от её результата нарушителю будет вынесено наказание.

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