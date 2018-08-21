Молдаванин пытался пересечь границу Румынии на разыскиваемом в Дании авто (ФОТО)

Молдаванин пытался пересечь границу Румынии на разыскиваемом в Дании авто (ФОТО)

Инцидент был зафиксирован в конце прошлой неделе на таможенном пункте Албица.

45-летний гражданин нашей страны явился для прохождения пограничного контроля на автомобиле марки Hyundai i30 2016 года выпуска. При проверке выяснилось, что этот автомобиль с 4 августа текущего года ищут в Дании с целью конфискации.

При допросе молдаванин заявил, что приобрел машину в Кишиневе, заплатив 11.800 евро, и ничего не знал о сомнительном прошлом этого транспортного средства.

Пограничная полиция проводит расследование, а сам автомобиль, стоимость которого составляет 55 200 румынских леев (около 13 500 евро), конфискован.

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