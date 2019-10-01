Молдаванин пытался пересечь границу Румынии на изъятом из обращения авто

Молдаванин пытался пересечь границу Румынии на изъятом из обращения авто

Мужчину с гражданством Молдовы и Румынии задержали за рулём незарегистрированного автомобиля с поддельными номерами.

22-летний нарушитель подъехал к пункту пропуска Албица-Яссы на Audi A4 с немецкими регистрационными номерами. В ходе проверки сотрудники Пограничной службы обнаружили, что автомобиль был изъят из обращения властями Германии в феврале 2019 года, пишет publika.md. В то же время, регистрационные номера на авто числились в базах данных как принадлежащие другому автомобилю.

Молодой человек заявил, что купил машину в Польше и ничего не знал о выявленных нарушениях. Обстоятельства инцидента выясняются.

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