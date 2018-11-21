Молдаванин пытался пересечь границу на машине приятеля с фальшивым техпаспортом

Молдаванин пытался пересечь границу на машине приятеля с фальшивым техпаспортом

Нарушения были выявлены на румынском контрольно-пропускном пункте Галац.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии, вчера, 20 ноября, контроль проходил 36-летний гражданин Молдовы, который находился за рулём автомобиля марки Mitsubishi Pajero, зарегистрированном в Ирландии.

В ходе проверки документов пограничники обнаружили, что документ о техническом осмотре автомобиля является поддельным. Мужчина в своё оправдание заявил, что его приятель, житель Галац, попросил перевезти автомобиль в Молдову. Он отметил, что ничего не знал о существующих нарушениях.

Техпаспорт был изъят. Органы правопорядка проводят проверку по этому делу.

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