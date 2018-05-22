Молдаванин пытался пересечь границу на автомобиле, арестованном литовскими властями

Молдаванин пытался пересечь границу на автомобиле, арестованном литовскими властями

В связи с этим сотрудники Пограничной полиции Румынии ведут расследование.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушение было зафиксировано на КПП Скулень, когда контроль проходил 25-летний гражданин Молдовы, управлявший автомобилем марки Mercedes-Benz с литовскими номерными знаками.

Проявив сомнение относительно подлинности документов, предоставленных для прохождения границы, пограничники решили провести дополнительный контроль. В результате этого выяснилось, что автомобиль, на котором молдаванин пытался пересечь границу, со 2 февраля текущего года официально находится под арестом властей Литвы.

Нарушитель заявил органам правопорядка, что ничего не знает об изъятии автомобиля. По факту случившегося ведётся расследование.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md