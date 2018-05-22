Молдаванин пытался пересечь границу на автомобиле, арестованном литовскими властями

В связи с этим сотрудники Пограничной полиции Румынии ведут расследование.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушение было зафиксировано на КПП Скулень, когда контроль проходил 25-летний гражданин Молдовы, управлявший автомобилем марки Mercedes-Benz с литовскими номерными знаками.

Проявив сомнение относительно подлинности документов, предоставленных для прохождения границы, пограничники решили провести дополнительный контроль. В результате этого выяснилось, что автомобиль, на котором молдаванин пытался пересечь границу, со 2 февраля текущего года официально находится под арестом властей Литвы.

Нарушитель заявил органам правопорядка, что ничего не знает об изъятии автомобиля. По факту случившегося ведётся расследование.