Молдаванин пытался обхитрить пограничников и провезти в страну автодом под чужими документами (ФОТО)

Вместо того, чтобы восстановить утерянное в Германии свидетельство о регистрации дома на колёсах, гражданин Молдовы решился на хитрость – он предъявил пограничникам другой документ.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент произошёл 23 сентября на КПП Леушень, когда контроль походил микроавтобус с прицепом, в котором провозился дом на колёсах, зарегистрированный в Германии. За рулём автомобиля находился 40-летний гражданин Молдовы, который предъявил правоохранителям весь пакет необходимых для прохождения границы документов. В результате проверки пограничники обнаружили, что по номеру свидетельства, которое мужчина предъявил якобы на автодом, было зарегистрировано другое транспортное средство.

Позже выяснилось, что гражданин Молдовы потерял настоящее свидетельство в Германии, откуда он вёз дом на колёсах, и решил предъявить документ другого транспортного средства в надежде на то, что правоохранители не заметят подмены.

По данному факту было инициировано расследование. Нарушителю разрешили въезд в страну, однако его дом на колёсах был конфискован и помещён на штраф-стоянку КПП Леушень до выяснения обстоятельств.