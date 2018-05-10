Молдаванин пытался незаконно ввезти в страну товар на 600 тысяч леев (ФОТО, ВИДЕО)

Молдаванин пытался незаконно ввезти в страну товар на 600 тысяч леев (ФОТО, ВИДЕО)

Пограничники изъяли крупную партию контрабанды одежды на КПП «Кайраклия».

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, органами правопорядка был остановлен микроавтобус марки Volkswagen Caravel, за рулём которого находился 46-летний гражданин Молдовы.

В ходе проверки было обнаружено большое количество мешков с товаром, на который у водителя не оказалось документов, подтверждающих их происхождение и владение. При более тщательном исследовании было установлено, что товар оценивается, по меньшей мере, на 600 тысяч леев. Позже сотрудниками пограничной полиции было установлено, что партия товара была ввезена нелегально из Украины.

В связи с правонарушением, транспортное средство и контрабанда были конфискованы. Мужчине грозит штраф в размере от 25 000 до 32 500 леев, неоплачиваемый труд от 180 до 240 часов или лишение свободы сроком до 2-х лет.

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