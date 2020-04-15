Молдаванин пытался незаконно провезти через украинскую границу 40 л коньяка (ФОТО)

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Пограничники Измаильского отряда обнаружили в грузовике гражданина Молдовы почти 40 литров коньяка. Мужчина незаконно пытался провезти через границу бутылки с алкоголем, спрятанными в тайнике в раме полуприцепа.

Инцидент произошел 13 апреля в пункте пропуска “Рени”. Грузовой автомобиль Renault под управлением гражданина Молдовы следовал на выезд из Украины. Пограничники решили подвергнуть транспортное средство углублённому досмотру. В результате, пишет izmacity.com, было обнаружено 26 бутылок с алкогольным изделием, которые были укрыты в тайнике в раме полуприцепа.

За нарушение законодательства на водителя был составлен протокол. Товары изъяты до выяснения обстоятельств.

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