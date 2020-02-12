Молдаванин пытался незаконно провезти через Беларусь почти полтонны орехов и сухофруктов (ФОТО, ВИДЕО)

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Попытку нелегального провоза более 400 кг орехов и сухофруктов, спрятанных в легковом автомобиле, выявили сотрудники Гомельской таможни.

Автомобиль “Mercedes” под управлением гражданина Молдовы следовал из Украины, пишет customs.gov.by. При прохождении контроля водитель заявил, что не перемещает товары, подлежащие декларированию. Однако при проведении проверки в транспортном средстве таможенники обнаружили орехи и сухофрукты, спрятанные в нишах под обшивкой салона, под приборной панелью, сидениями водителя и пассажиров, а также в тайниках салона – всего более 400 кг.

Товары и автомобиль были конфискованы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.