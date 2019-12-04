Молдаванин пытался незаконно попасть на Украину, чтобы увидеться с возлюбленной (ВИДЕО)

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Житель Штефан-Водэ, на чьё имя украинские власти выдали запрет на въезд в страну, обманным путём пытался попасть на Украину. Инцидент произошёл в пункте пропуска “Тудора-1” 3 декабря.

Сотрудники Пограничной полиции заметили мужчину, спешно направлявшегося в сторону Украины. Его задержали менее чем в 300 метрах от государственной границы.

Задержанным оказался 29-летний гражданин Молдовы, который признал свои намерения незаконно попасть в соседнюю страну, чтобы повидаться с возлюбленной. Ранее на его имя был выдан запрет на въезд за превышение срока пребывания на территории Украины.

По факту попытки незаконного пересечения государственной границы было инициировано расследование. Обстоятельства инцидента выясняются.