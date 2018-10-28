Молдаванин пытался незаконно перевезти через границу почти 250 литров дизельного топлива

Пограничники и таможенные сотрудники КПП “Албица” обнаружили мужчину с двойным гражданством – Молдовы и Болгарии -, который пытался незаконно ввезти в Румынию 245 литров дизельного топлива.

Инцидент произошел на днях. 57-летний мужчина остановился для прохождения проверки. Он управлял ансамблем автотранспортных средств, состоящем из трактора марки Mercedes и полуприцепа, зарегистрированных в РМ.

Основываясь на профиле риска, пограничники и таможенники провели детальный осмотр. В его результате в разных местах полуприцепа было обнаружено в общей сложности 245 литров дизельного топлива.

Изъятое топливо было конфисковано. Мужчину оштрафовали на 5000 румынских леев (примерно 21 тысячу молдавских леев).