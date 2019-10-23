Молдаванин пытался незаконно перевезти 500 л топлива через российско-латвийскую границу

Молдаванин пытался незаконно перевезти 500 л топлива через российско-латвийскую границу

Гражданин Молдовы пытался незаконно вывезти из Псковской области 17 канистр с топливом. Автомобиль Mercedes под управлением нарушителя задержали при выезде в пункте пропуска “Бурачки” на российско-латвийской границе.

Водитель не подавал таможенную декларацию на вывозимый товар, который нашли в технических нишах и полках автомобиля. В 14 канистрах объёмом 30 литров каждая было дизельное топливо, а в остальных – бензин. Общий вес составил 468,35 кг, пишет informpskov.ru.

Мужчина пояснил, что приобрёл топливо для себя перед дальней поездкой в Европу. На имя нарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении.

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