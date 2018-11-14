Молдаванин пытался незаконно пересечь границу, а украинец предъявил фальшивый документ: пограничники поймали двух нарушителей

Сотрудники Пограничной полиции задержали двух граждан – Молдовы и Украины, один из которых пытался пересечь границу в обход пограничного контроля, а второй предъявил поддельный документ.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, оба случая были зарегистрированы за последние 48 часов. В первом из них гражданин Украины предъявил на КПП Бричень нотариальную доверенность на автомобиль марки Volkswagen Passat, зарегистрированный в Польше. Проверка на спецоборудованиии показала, что документ поддельный. 36-летний гражданин Украины отрицал факт фальсификации документа. Доверенность была изъята и направлена на экспертизу, а транспортное средство конфисковано до выяснения обстоятельств. Мужчине было разрешено пересечь границу.

Во втором случае патруль сектора Пограничной полиции Окницы задержал 59-летнего гражданина Молдовы, который пытался незаконно пересечь границу. Мужчина был задержан в тот момент, когда направлялся в сторону Окница – Сокиреаны. Он сообщил, что попытался тайно пересечь границу, так как на его имя наложен запрет на въезд на территорию Украины, которое было применено на основании превышения времени пребывания на территории соседнего государства.

Оба случая расследуют сотрудники Пограничной полиции северного регионального управления. Им предстоит выяснить все обстоятельства дел и принять необходимые юридические меры.