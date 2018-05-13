Молдаванин пытался нелегально ввезти в Румынию более 5 тысяч сигарет с акцизами РМ из Duty Free (ФОТО, ВИДЕО)

Контрабанду обнаружили пограничники с КПП «Галаць» во время проверки автомобиля марки Rover с болгарскими номерами, за рулём которого находился 26-летний мужчина с двойным гражданством – Молдовы и Румынии.



Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии, в связи с инцидентом была конфискована вся партия контрабанды, оцениваемая в 1600 румынских леев, а также транспортное средство стоимостью 2000 румынских леев.

Кроме этого, Пограничная полиция на КПП «Албица» предотвратила ещё одну попытку незаконного ввоза табачных изделий. Инцидент произошёл вчера, 11 мая, когда контроль проходил 27-летний гражданин Румынии, который находился за рулём автомобиля марки Peugeot, зарегистрированного в Молдове. В ходе тщательной проверки органы правопорядка нашли 11 504 пачек сигарет с акцизными марками РМ.

Вся партия контрабанды, оцениваемая в 52 518 румынских леев, а также автомобиль стоимостью 11 тысяч леев были конфискованы. Нарушителю был наложен штраф в размере 10 000 румынских леев.

Ещё одна попытка незаконного ввоза товара была предотвращена на КПП «Оанча», когда контроль проходил микроавтобус марки Mercedes, зарегистрированный в Молдове. Сотрудники Пограничной полиции обнаружили 59 пакетов ароматизированного табака для кальяна, общий вес которого составил около 60 килограммов. Кроме этого, правоохранители обнаружили 13 литров алкогольных напитков, спрятанных в машине 32-летнего гражданина Болгарии.

Нелегальный товар стоимостью 10 120 румынских леев был изъят, а нарушитель был оштрафован на 5 000 румынских леев.