Молдаванин пытался нелегально провезти через соседнюю границу 16 кг табака для кальяна

Молдаванин пытался нелегально провезти через соседнюю границу 16 кг табака для кальяна

Румынские пограничники в пункте пропуска “Оанча” обнаружили 328 упаковок ароматического табака для кальяна весом более 16 кг. Товар был найден в автомобиле гражданина Молдовы.

Как пишет unimedia.info, на въезде в Румынию был остановлен автомобиль под управлением 27-летнего молдаванина. Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили 328 упаковок ароматизированного табака для кальяна общим весом 16,4 килограмма. Контрабанда была спрятана в специально оборудованных местах в задних крыльях и в водительском сиденье.

Весь обнаруженный товар был конфискован. Водителю придётся заплатить крупный штраф.

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