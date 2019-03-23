Молдаванин пытался контрабандой перевезти через российскую границу золотые медали

Молдаванин пытался контрабандой перевезти через российскую границу золотые медали

Брянские таможенники в ходе проведения контроля багажа пассажиров, следовавших поездом из Кишинёва в Москву, обнаружили тайник с культурными ценностями. Пакет с Георгиевскими крестами, медалями и значками нашли за внутренней обшивкой одного из купе.

Перевозчиком коллекции оказался гражданин Молдовы, пишет bryansktoday.ru. Среди ценностей оказались 4 Георгиевских креста времён царской России, выполненные из золота и серебра, и 8 памятных знаков СССР. Самым ценным предметом советских времён оказался серебряный Орден “Трудовое Красное Знамя” Армянской ССР 1926-1934 гг.

Не менее ценными оказались и современные копии двух настольных медалей, изготовленные из золота. Вес каждой из них – более 250 граммов.

По данному факту было возбуждено административное дело. Молдаванину грозит крупный штраф и конфискация коллекции.

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