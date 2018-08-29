Молдаванин “прокололся”, попытавшись дать взятку румынскому таможеннику

Инцидент был зафиксирован вечером 28 августа на пограничном пункте “Албица”: о факте коррупции заявил сам таможенник, которого пытались подкупить.

Так, согласно сообщению Таможенной службы Румынии, было установлено, что гражданин Молдовы предложил сотруднику таможни 100 евро, чтобы он не запрещал ему въезд в Румынию, несмотря на превышение срока пребывания в этой стране.

29-летний мужчина приехал на границу в микроавтобусе. При проверке документов пограничник заметил, что из паспорта молдаванина виднеется купюра в 100 евро. Спросив о назначении денег, таможенник получил ответ, что они предназначаются ему.

Сотрудник пограничной полиции категорически отказался от предлагаемой суммы и сообщил молдаванину, что его поступок является преступлением. Однако последний настаивал на передаче денег, в связи с чем таможенник сообщил о происходящем руководству.

Проводится расследование инцидента.