Молдаванин прятал в вагоне поезда “Москва-Кишинёв” партию контрабандных кедровых орехов

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Володарский районный суд города Брянска вынес приговор в отношении гражданина Молдовы по факту незаконного перемещения товаров через границу. Мужчина вёз товар контрабандой в поезде.

Как пишет bryansktoday.ru, мужчина скрыл от таможенного контроля 82 вакуумных пакета кедровых орехов массой 1 кг. Контрабандный товар был обнаружен в межпотолочном пространстве тамбура в поезде сообщением “Москва-Кишинёв”.

Контрабандиста признали виновным в совершении административного правонарушения. За содеянное мужчине пришлось заплатить штраф.