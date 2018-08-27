Молдаванин приобрёл за 400 евро фальшивый документ для трудоустройства в Германии и попался с ним на границе

Подделка была обнаружена сотрудниками Пограничной полиции Румынии на контрольно-пропускном пункте Оанча.

По данным ведомства, 30-летний гражданин Молдовы, пассажир микроавтобуса марки Seat, зарегистрированного в Австрии, предъявил свои документы стражам границы. У правоохранителей появились подозрения относительно мужчины, поэтому было принято решение провести дополнительный контроль. В результате проверки выяснилось, что предъявленное удостоверение личности, выданное румынскими властями, содержит признаки подделки и не является оригиналом.

Во время допроса молдаванин сообщил, что приобрёл документ у соотечественника, о данных которого он не знает, заплатив при этом 400 евро. Удостоверение ему понадобилось для трудоустройства в Германии, пишет realitatea.md. По данному делу идёт расследование.