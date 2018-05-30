Молдаванин приобрёл за 300 евро фальшивые права, чтобы найти работу в Германии

Молдаванин приобрёл за 300 евро фальшивые права, чтобы найти работу в Германии

Сотрудники Пограничной полиции Румынии обнаружили подделку в кармане у гражданина Молдовы, который являлся пассажиром рейсового автобуса Молдова – Германия.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошёл на КПП Албица, когда контроль проходил рейсовый микроавтобус марки Volkswagen. На основе анализа риска правоохранители решили провести дополнительную проверку 29-летнего гражданина Молдовы. В ходе личного обыска в кармане его штанов было обнаружено водительское удостоверение, действительное для категорий «B», «C», «BE» и «CE», и выданное молдавскими властями, с фотографией и данными подозреваемого.

В ходе тщательной проверки документа с помощью специальной техники, органы правопорядка выявили, что права имеют все признаки фальсификации. Молдаванин на допросе признался, что купил удостоверение за 300 евро у неизвестного согражданина. По его словам, ему понадобился документ для того, чтобы найти работу в Германии.

Сотрудники пограничной полиции расследуют это дело и выявляют всех причастных к фальсификации документа.

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