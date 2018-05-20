Молдаванин приобрёл у поляка фальшивый румынский паспорт для работы в Польше

Молдаванин приобрёл у поляка фальшивый румынский паспорт для работы в Польше

Мужчина признался правоохранителям, что приобрёл поддельный документ за 100 евро у гражданина Польши, совершающего посредническую деятельность в трудоустройстве.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии, инцидент произошёл на КПП «Албица», когда контроль проходил пассажирский автобус из Молдовы. На основании профиля риска по линии нелегальной миграции была проведена тщательная проверка 23-летнего гражданина Молдовы. В результате этого органы правопорядка обнаружили в кошельке у мужчины удостоверение личности, выданное якобы румынскими властями, с фотографией молдаванина. Во время специальной проверки выяснилось, что документ содержит признаки несоответствия с оригиналом по форме и содержанию.

В ходе допроса нарушитель рассказал правоохранителям, что приобрёл документ у гражданина Польши, который занимается посреднической деятельностью в трудоустройстве нелегалов в Польше. За фальшивый документ он заплатил 100 евро.

Сотрудники Пограничной полиции ведут расследование по этому факту и выявляют всех лиц, причастных к фальсификации документов.

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