Молдаванин, приговорённый к лишению свободы во Франции и Германии, был задержан на границе

Сотрудники КПП Албица задержали гражданина Республики Молдова, разыскиваемого властями Франции и Германии, который был приговорен к тюремному заключению в указанных странах за совершение вооруженных ограблений.

По данным Пограничной полиции Румынии, 25 октября, около 22.00 на КПП Албица для прохождения пограничных формальностей был остановлен 22-летний гражданин Молдовы, который находился в микроавтобусе в качестве пассажира. В ходе проверки было установлено, что на имя молодого человека поступило предупреждение об ордере на арест и его передаче или экстрадиции, выданное властями Франции 18 июля текущего года и Германии 9 июля этого же года. Мужчина в этих странах был приговорен к тюремному заключению на срок 15 и 10 лет за совершение вооруженных нападений.

Молодой человек был доставлен в Службу уголовного розыска Инспектората полиции Васлуй для принятия необходимых юридических мер. Обстоятельства случившегося выясняются.