Молдаванин предлагал сумским пограничникам взятку в 200 евро

Молдаванин предлагал сумским пограничникам взятку в 200 евро

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда зафиксировали попытку дачи взятки. Гражданин Молдовы предложил правоохранителям 200 евро за то, чтобы они позволили ему пересечь границу с фальшивым документом.

Во время проведения пограничного контроля гражданина Молдовы, который в пешем порядке прибыл в пункт пропуска «Бачевск» на вход в Украину, стражи границы обнаружили наличие в предоставленном мужчиной паспортном документе 38 отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины с признаками подделки. В ходе выяснения происхождения поддельных отметок, молдаванин, с целью не привлечения его к уголовной ответственности, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 200 евро, вложив их в свой паспорт.

Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовных преступлений, передаёт dancor.sumy.ua.

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