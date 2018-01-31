Молдаванин потребовал от минюста выплаты 1 миллиона леев

Мужчина счел ведомство виновным в неправомерном задержании.

Как говорится в его исковом заявлении, мужчина просидел под арестом на протяжении 9 месяцев и 16 дней, при этом мандата на данную меру пресечения не было. По мнению истца, этим были нарушены положения Европейской конвенции по правам человека, Конституции Республики Молдова и Уголовного кодекса, пишет bizlaw.md.

Изначально, в 2015 году, мужчина потребовал возмещения ущерба в размере 400 тысяч леев. Тогда все инстанции отказали ему в удовлетворении иска. После этого в июне 2017 года недовольный решением суда мужчина подал новый, конкретизированный иск, в котором потребовал перечисления со счета минюста морального ущерба в размере 1 миллион леев.

Однако эта попытка добиться справедливости завершилась, так и не начавшись: все инстанции постановили, что рассмотрение иска с одними и теми же сторонами, по которому уже был вынесен окончательный вердикт, невозможно. Решение это окончательное и обжалованию в Молдове не подлежит.