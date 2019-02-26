Молдаванин попытался вывезти из Украины старинную монету стоимостью почти 45 тысяч долларов (ФОТО)

Молдаванин попытался вывезти из Украины старинную монету стоимостью почти 45 тысяч долларов (ФОТО)

Сотрудники Одесской таможни предотвратили вывоз старинного серебряного рубля, датированного 1796 годом. Преступление пытался совершить гражданин Молдовы, направляясь из Одессы в Кишинёв на автомобиле через пункт пропуска «Паланка».

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, в ходе совместной проверки среди личных вещей была найдена косметичка, в которой находилось большое количество монет. В ходе тщательной проверки было установлено, что это монеты советского периода, которые не предоставляют особую культурную или историческую ценность. Однако среди них оказалась и серебряная монета 1796 года в хорошем состоянии.

– Это так называемый 1 рубль Павла І из пробного тиража. Вес монеты – 24 г, диаметр – 39 мм. По утверждениям экспертов, первый серебряный рубль при императоре Павле Первом был выпущен осенью 1796 года на Санкт-Петербургском монетном дворе. Тогда дизайн монеты императору не понравился, потому спустя несколько месяцев были отчеканены рубли другого образца, – сообщает ведомство.

Монета, обнаруженная у молдаванина, считается редкой и ее цена на нумизматическом рынке составляет не менее 45 000 долларов. По факту незаконного перемещения культурной ценности с сокрытием от таможенного контроля в отношении гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил.

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