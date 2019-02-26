Молдаванин попытался вывезти из Украины старинную монету стоимостью почти 45 тысяч долларов (ФОТО)

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Сотрудники Одесской таможни предотвратили вывоз старинного серебряного рубля, датированного 1796 годом. Преступление пытался совершить гражданин Молдовы, направляясь из Одессы в Кишинёв на автомобиле через пункт пропуска «Паланка».

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, в ходе совместной проверки среди личных вещей была найдена косметичка, в которой находилось большое количество монет. В ходе тщательной проверки было установлено, что это монеты советского периода, которые не предоставляют особую культурную или историческую ценность. Однако среди них оказалась и серебряная монета 1796 года в хорошем состоянии.

– Это так называемый 1 рубль Павла І из пробного тиража. Вес монеты – 24 г, диаметр – 39 мм. По утверждениям экспертов, первый серебряный рубль при императоре Павле Первом был выпущен осенью 1796 года на Санкт-Петербургском монетном дворе. Тогда дизайн монеты императору не понравился, потому спустя несколько месяцев были отчеканены рубли другого образца, – сообщает ведомство.

Монета, обнаруженная у молдаванина, считается редкой и ее цена на нумизматическом рынке составляет не менее 45 000 долларов. По факту незаконного перемещения культурной ценности с сокрытием от таможенного контроля в отношении гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил.