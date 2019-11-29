Молдаванин попытался въехать в страну по сомнительной доверенности

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Автомобиль Mercedes E270 задержали сотрудники Пограничной полиции в Джурджулештах после того, как было установлено, что представленная водителем нотариальная доверенность недействительна. Выяснилось, что гражданин купил автомобиль с болгарскими номерами ещё в мае.

Инцидент произошёл на въезде в Молдову, в пункте пропуска “Джурджулешты-Рени”. 24-летний водитель, житель села Елизаветовка муниципия Бельцы предъявил пограничникам полный комплект документов.

В ходе проверки было установлено, что доверенность, заверенная нотариусом на территории Болгарии, имеет признаки подделки. В результате автомобиль был изъят до выяснения всех обстоятельств. Нарушителю грозит штраф.