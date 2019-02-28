Молдаванин попытался провезти в автобусе запрещённую литературу

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Сотрудники Пограничного управления по Брянской области совместно с сотрудниками Брянской таможни предотвратили провоз через границу материалов экстремистского содержания. Автобиографию Гитлера гражданин Молдовы пытался провезти в автобусе.

Как пишет bryansktoday.ru, в пункте пропуска “Погар” пограничный наряд при осмотре рейсового автобуса “Кишинёв-Москва” обнаружил у молдаванина экземпляр книги “Mein Kampf”. Автобиографическая книга Адольфа Гитлера в 2010 году была внесена в федеральный список экстремистских материалов.

Запрещённую литературу у молдаванина изъяли. Обстоятельства инцидента выясняются.