Молдаванин попытался провезти через таможню в Брянске 2 кг пороха

Молдаванин попытался провезти через таможню в Брянске 2 кг пороха

В пункте пропуска “Троебортное” брянские таможенники при досмотре микроавтобуса, следующего из Украины в Россию, обнаружили 2 килограмма бездымного пороха. Взрывчатое вещество пытался провезти гражданин Молдовы.

Мужчина пояснил, что порох доставлял в Москву по просьбе знакомых, передаёт gorod-tv.com. Как сообщает пресс-служба брянской таможни, в отношении молдаванина возбуждено уголовное дело за контрабанду взрывчатых веществ. Ему грозит 7 лет лишения свободы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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