Молдаванин попытался попасть на родину по поддельным водительским правам

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Гражданина Молдовы, предъявившего поддельные водительские права, задержали на контрольно-пропускном пункте “Крива”. Инцидент произошёл 9 июля.

На въезде в страну был остановлен автомобиль Peugeot 306 с российскими номерами. У водителя были найдены права, выданные молдавскими властями, с признаками фальсификации. Задержанный житель села Коликауцы Бричанского района рассказал, что 4 года назад приобрёл документ у неизвестного лица и до сих пор беспрепятственно с ним передвигался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф в размере до 650 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.