Молдаванин пытался перевезти через границу угнанный мотоцикл

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Гражданин Молдовы попытался пересечь границу соседней страны, спрятав в машине мотоцикл, числившийся в угоне. Инцидент зарегистрировали в пункте пересечения “Стынка-Яссы”.

29-летний мужчина управлял микроавтобусом, зарегистрированным в Молдове. В салоне транспортного средства был обнаружен мотоцикл, частично собранный и без номеров, пишет publika.md.

Водитель не смог предъявить документы на транспортное средство. В ходе дополнительных проверок было установлено, что мотоцикл числился украденным в Италии с ноября 2018 года.

Молдаванин рассказал, что купил его за 650 евро и не знал о случившемся. Мотоцикл был конфискован до выяснения всех обстоятельств инцидента.