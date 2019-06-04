Молдаванин попытался перевезти через границу поддельный документ, спрятанный в посылке

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Сотрудники Пограничной полиции на КПП “Леушены” обнаружили поддельное румынское удостоверение личности, спрятанное в посылке с обувью. Документ перевозил водитель микроавтобуса, курсирующего по маршруту “Молдова-Германия”.

На выезде из страны был остановлен Mercedes Sprinter, за рулём которого находился гражданин Молдовы. По требованию пограничника водитель представил необходимые документы.

Во время проверки были проверены посылки, находившиеся в багажнике авто. В результате в коробке с обувью было найдено удостоверение личности, выданное властями Румынии, которое оказалось поддельным. Документ был выписан на имя 39-летнего жителя Кагула.

Водитель сообщил, что не проверил содержимое посылки перед поездкой в Германию. Документ предназначался лицу, указанному в паспорте.

В итоге удостоверение личности было изъято и отправлено на дополнительную экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.