Молдаванин попытался перевезти через границу коноплю, припрятанную в пакетах из-под сока (ФОТО)

Молдаванин попытался перевезти через границу коноплю, припрятанную в пакетах из-под сока (ФОТО)

Сотрудники пограничной полиции нарушили коварные планы водителя, попытавшегося провезти через границу запрещённые вещества. Было установлено, что 520 г растительной массы были привезены из Украины и предназначались для доставки в Кишинёв.

Инцидент произошёл 20 февраля при въезде в Республику Молдова. На линию для тяжеловесных транспортных средств подъехал грузовик, курсирующий по маршруту Россия-Румыния. Во время проверок в кабине водителя была обнаружена коробка с двумя литровыми пакетами от сока, внутри которых находилось тёмно-зелёное измельчённое растительное вещество с резким запахом, похожим на коноплю.

Задержанный 44-летний житель Кишинёва пояснил, что посылка досталась ему от знакомого из Украины, который попросил доставить её другому человеку в Кишинёв. Водитель заявил, что ничего не знал о содержимом пакетов.

Изъятые образцы растительной массы были отправлены на экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md