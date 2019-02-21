Молдаванин попытался перевезти через границу коноплю, припрятанную в пакетах из-под сока (ФОТО)

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Сотрудники пограничной полиции нарушили коварные планы водителя, попытавшегося провезти через границу запрещённые вещества. Было установлено, что 520 г растительной массы были привезены из Украины и предназначались для доставки в Кишинёв.

Инцидент произошёл 20 февраля при въезде в Республику Молдова. На линию для тяжеловесных транспортных средств подъехал грузовик, курсирующий по маршруту Россия-Румыния. Во время проверок в кабине водителя была обнаружена коробка с двумя литровыми пакетами от сока, внутри которых находилось тёмно-зелёное измельчённое растительное вещество с резким запахом, похожим на коноплю.

Задержанный 44-летний житель Кишинёва пояснил, что посылка досталась ему от знакомого из Украины, который попросил доставить её другому человеку в Кишинёв. Водитель заявил, что ничего не знал о содержимом пакетов.

Изъятые образцы растительной массы были отправлены на экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.